Shangri-La Asia Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die technische Analyse der Shangri-la Asia ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 6,24 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 5,12 HKD erreicht hat. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -17,95 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu hat der GD50 in den letzten 50 Tagen einen Stand von 5,14 HKD. Dies macht die Aktie mit einem Abstand von -0,39 Prozent zu einem "Neutral". Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Bei der Beurteilung von Aktienkursen spielen neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Shangri-la Asia untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch wurde in den sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich über neutrale Themen im Zusammenhang mit Shangri-la Asia gesprochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz um Shangri-la Asia können auch über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Dies ermöglicht Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Insgesamt zeigt die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine Einstufung als "Neutral" erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren Einschätzung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich erzielte Shangri-la Asia in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,94 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +9,26 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die im Durchschnitt nur um 5,68 Prozent gestiegen sind. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei 11,43 Prozent, wobei Shangri-la Asia 3,51 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.