Shangri-La Asia Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei setzt der RSI Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Shangri-la Asia betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 40,74 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 49,82 im neutralen Bereich, so dass auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Shangri-la Asia-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 6 HKD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,25 HKD, was einem Unterschied von -12,5 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts von 5,12 HKD liegt der letzte Schlusskurs jedoch auf ähnlichem Niveau (+2,54 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt.

Im fundamentalen Bereich wird die Aktie von Shangri-la Asia als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 18,38 liegt die Aktie insgesamt 41 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit", der 30,95 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Shangri-la Asia war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Dies spiegelt sich darin wider, dass die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet wird, da die Diskussion hauptsächlich von negativen Themen geprägt war. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen über das Unternehmen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.