Shangri-La Asia Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Dividendenrendite von Shangri-la Asia liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,08 liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) für Shangri-la Asia liegt bei 33,33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Situation als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 48, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurde Shangri-la Asia von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt somit eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Diskussion um Shangri-la Asia eine mittlere Aktivität und eine kaum variierte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.