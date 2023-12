Shangri-La Asia Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "Shangri-La":

Der Aktienkurs von Shangri-la Asia hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,7 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -4,51 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Shangri-la Asia eine Underperformance von -10,19 Prozent aufweist. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 4,99 Prozent im letzten Jahr, wobei Shangri-la Asia um 19,69 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Dieser basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Shangri-la Asia liegt bei 44,9 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie auch auf dieser Zeitskala weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 48,21), wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung zustande kommt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Shangri-la Asia aktuell bei 5,99 HKD. Da der Aktienkurs bei 5,29 HKD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -11,69 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 5,12 HKD, was einer Differenz von +3,32 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal für die Aktie bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang zeigt die Aktie von Shangri-la Asia eine übliche Diskussionsintensität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für die Aktie führt. Insgesamt wird Shangri-la Asia daher insgesamt als "Neutral"-Wert bewertet.