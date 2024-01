Shangri-La AsiaADR Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Der Aktienkurs von Shangri-la Asia hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,7 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" im Durchschnitt um -4,47 Prozent gefallen. Das bedeutet eine Underperformance von -10,23 Prozent für Shangri-la Asia im Branchenvergleich. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 4,43 Prozent im letzten Jahr, und Shangri-la Asia lag 19,13 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Underperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Shangri-la Asia derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" hat eine Dividendenrendite von 6,24 Prozent, was eine Differenz von -6,24 Prozent zur Shangri-la Asia-Aktie ergibt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmung der Anleger bei Shangri-la Asia in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten beiden Wochen wurden insbesondere negative Themen bei den Diskussionen betont, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shangri-la Asia-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,94 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs (5,13 HKD) liegt deutlich darunter (Unterschied -13,64 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs (5,14 HKD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,19 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shangri-la Asia-Aktie in der technischen Analyse somit ein "Neutral"-Rating.