Shangri-La AsiaADR Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Aktie von Shangri-la Asia wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 18,38 und damit 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Hotels Restaurants und Freizeit" von 30,95. Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

Im Vergleich mit anderen Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" verzeichnete Shangri-la Asia in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,7 Prozent, während der Branchendurchschnitt bei -3,51 Prozent lag. Dies bedeutet eine Underperformance von -11,19 Prozent. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" mit einer Rendite von 5,33 Prozent lag Shangri-la Asia um 20,03 Prozent darunter. Aufgrund der Unterperformance in beiden Vergleichen erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität zu Shangri-la Asia ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Shangri-la Asia liegt bei 40,74 Punkten, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Auch der 25-Tage-RSI von 49,82 Punkten führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie damit insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.