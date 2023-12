Shangri-La AsiaADR Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Shangri-la Asia Aktie wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hotels, Restaurants und Freizeit mit einer Dividende von 0 % als niedriger bewertet. Dies ergibt sich aus einer Differenz von 6,27 Prozentpunkten, was zu der Einstufung "Schlecht" führt.

In den sozialen Medien wurde Shangri-la Asia in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Neutral" eingestuft. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie am letzten Handelstag bei 5,13 HKD lag, was einen Unterschied von -15,07 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bedeutet. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Shangri-la Asia Aktie beträgt derzeit 18,38 und liegt damit 42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und sie daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung aus technischer Sicht und eine "Gut"-Bewertung aus fundamentaler Sicht für die Shangri-la Asia Aktie.