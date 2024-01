Shangri-La AsiaADR Aktie: Keine Angst!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussion über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. Bei Shangri-la Asia wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Shangri-la Asia bei -14,7 Prozent, was mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" verzeichnete eine mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten von -3,71 Prozent, wobei Shangri-la Asia mit 10,99 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Shangri-la Asia mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (6,28%) auf. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Branche beträgt -6, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shangri-la Asia-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,9 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs (5,12 HKD) weicht somit um -13,22 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (5,14 HKD) nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shangri-la Asia-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.