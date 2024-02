Shangri-La AsiaADR Aktie: Ist das noch normal?

Die Shangri-la Asia-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 5,6 HKD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 4,99 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -10,89 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 5,09 HKD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -1,96 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kursniveau, was 6,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit, 6,54) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Shangri-la Asia-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Shangri-la Asia-Aktie war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingestuft.

Fundamental betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Shangri-la Asia-Aktie bei 17,38, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Mit einem Abstand von 43 Prozent zum Durchschnitt der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" von 30 wird die Aktie als "günstig" betrachtet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine Bewertung von "Gut".