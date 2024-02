Shangri-La AsiaADR Aktie: Ist das noch normal?

Der Aktienkurs von Shangri-la Asia verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,47 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, der um -8,97 Prozent sank, einer Underperformance von -30,49 Prozent entspricht. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -5,08 Prozent, wobei Shangri-la Asia um 34,39 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für das Unternehmen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Shangri-la Asia. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Shangri-la Asia wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Shangri-la Asia in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Shangri-la Asia derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,55 % in der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche. Mit einer Differenz von lediglich 6,55 Prozentpunkten wird daher eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende vorgenommen.