Shanghai Zijiang Enterprise Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Shanghai Zijiang Enterprise scheint in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gewesen zu sein. Laut dem Anleger-Sentiment waren an 12 Tagen positive Diskussionen zu verzeichnen, während keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, größtenteils positiv. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation deuten jedoch darauf hin, dass in letzter Zeit überwiegend negative Signale im Vordergrund standen. Trotzdem erhält Shanghai Zijiang Enterprise auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -9,63 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von -2,9 Prozent und somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat Shanghai Zijiang Enterprise im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,98 Prozent erzielt, was 17,61 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Behälter & Verpackung" beträgt -6,63 Prozent, wobei Shanghai Zijiang Enterprise aktuell 17,61 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Shanghai Zijiang Enterprise beträgt 15, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 61,04, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein Rating von "Gut" basierend auf dem RSI.