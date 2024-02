Shanghai Zijiang Enterprise Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Shanghai Zijiang Enterprise-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 5,06 CNH aufgewiesen, was im Vergleich zum aktuellen Kurs von 4,64 CNH einer Abweichung von -8,3 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt der aktuelle Schlusskurs von 4,6 CNH nahe diesem Durchschnitt (+0,87 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shanghai Zijiang Enterprise-Aktie beträgt 37,25, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 51, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für die RSI eine Einstufung von "Neutral".

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich für die Shanghai Zijiang Enterprise-Aktie in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Shanghai Zijiang Enterprise im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,98 Prozent erzielt, was 32,56 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.