Shanghai Zijiang Enterprise Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über die Zeit. Betrachten wir die Shanghai Zijiang Enterprise anhand des RSI. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 28,57, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen liegt bei 32,04, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Shanghai Zijiang Enterprise also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die Anleger-Stimmung zu Shanghai Zijiang Enterprise ist positiv, wie aus der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in den sozialen Medien hervorgeht. Es wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Allerdings wurden auch 2 Schlecht-Signale gefunden, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Shanghai Zijiang Enterprise eine Rendite von -8,29 Prozent erzielt, was mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Shanghai Zijiang Enterprise derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 5,01 CNH, während der Kurs der Aktie (5,05 CNH) um +0,8 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 4,66 CNH, was einer Abweichung von +8,37 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Gut"-Wert in diesem Zeitraum ausweist. Insgesamt erhält die Shanghai Zijiang Enterprise daher ein "Gut"-Rating in der technischen Analyse-Kategorie.