Shanghai Zhongyida Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Der Aktienkurs von Guizhou Zhongyida verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -55,16 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um -6,63 Prozent, was bedeutet, dass Guizhou Zhongyida im Branchenvergleich um -48,53 Prozent unterperformt hat. Der Durchschnitt des "Materialien"-Sektors lag bei -6,63 Prozent, was Guizhou Zhongyida um 48,53 Prozent unter diesem Wert positioniert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) beträgt der 7-Tage-RSI von Guizhou Zhongyida aktuell 52,68 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,13, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Guizhou Zhongyida insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Mit einer Dividende von 0 % schneidet Guizhou Zhongyida im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies (1,93 %) schlechter ab. Diese Differenz von 1,93 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

In den letzten Wochen wurde bei Guizhou Zhongyida eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dieser Negativtrend in den sozialen Medien führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium. Hingegen wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Guizhou Zhongyida daher für diese Stufe ein "Schlecht".