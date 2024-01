Shanghai Zhongyida Aktie: Ruhe bewahren!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wie von den Anlegern berichtet wurde. An einem Tag war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Guizhou Zhongyida. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guizhou Zhongyida liegt bei einem Wert von 447, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Analyse der längerfristigen Kommunikation im Internet zeigt, dass Guizhou Zhongyida bei der Diskussionsintensität interessante Ausprägungen aufweist. Die erhöhte Aktivität führt zu einer "Gut"-Einschätzung, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Guizhou Zhongyida eine Performance von -55,16 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche eine Underperformance von -47,74 Prozent bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.