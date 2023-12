Shanghai Zhonggu Logistics Aktie: Das liegt auf Eis

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Shanghai Zhonggu Logistics liegt der RSI7 aktuell bei 64,33 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Ebenso ist der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 61,7 neutral. Insgesamt bekommt das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung rund um die Aktien von Shanghai Zhonggu Logistics wurde anhand der Beitragsanzahl und der Diskussionsintensität im Internet untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität, die zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung wies laut Messung kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Das langfristige Stimmungsbild rund um das Unternehmen erhält somit die Note "Neutral".

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus dem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -16,8 Prozent. Auf Basis der einfachen Charttechnik erhält das Unternehmen somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf Shanghai Zhonggu Logistics diskutiert. Als Resultat wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergeben die Analysen somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment bezüglich Shanghai Zhonggu Logistics.