Shanghai Zhonggu Logistics Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Shanghai Zhonggu Logistics als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Shanghai Zhonggu Logistics-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 79,66, was als "Schlecht" eingestuft wird, sowie ein RSI25-Wert von 66,43, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Shanghai Zhonggu Logistics-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen ist. Der gleitende Durchschnitt beträgt für den längerfristigen Zeitraum von 200 Handelstagen 10,23 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 8,2 CNH liegt, was zu einer Abweichung von -19,84 Prozent führt. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 9 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt, was eine Abweichung von -8,89 Prozent bedeutet. In Summe ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien erhält die Shanghai Zhonggu Logistics-Aktie ein "Neutral"-Rating. In den vergangenen vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien zeigen hingegen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie überwiegend positiv sind. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung aufgrund des RSI, der technischen Analyse, des Sentiments in den sozialen Medien und der Anlegerstimmung, dass die Shanghai Zhonggu Logistics-Aktie derzeit als Neutral-Titel mit Schlecht-Rating einzustufen ist.