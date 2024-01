Shanghai Zhonggu Logistics Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Shanghai Zhonggu Logistics haben wir langfristig eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shanghai Zhonggu Logistics. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 64 und weist darauf hin, dass die Shanghai Zhonggu Logistics-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 63,48, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Shanghai Zhonggu Logistics damit ein "Neutral"-Rating.

Der gleitende Durchschnittskurs der Shanghai Zhonggu Logistics beläuft sich auf 10,09 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 8 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -20,71 Prozent und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 8,74 CNH, was zu einem Abstand von -8,47 Prozent führt und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Die Gesamtnote lautet daher "Schlecht".