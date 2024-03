Shanghai Zhonggu Logistics Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Shanghai Zhonggu Logistics liegt bei 68,29, was auf eine "Neutral"-Situation hinweist, da weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 44, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hinweist.

Bei der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Shanghai Zhonggu Logistics derzeit als "Neutral" bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 9,44 CNH, während der Kurs der Aktie (7,9 CNH) um -16,31 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 7,78 CNH, was einer Abweichung von +1,54 Prozent entspricht.

Die Einschätzung des Sentiments und Buzz zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In den vergangenen zwei Wochen wurden die Shanghai Zhonggu Logistics von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Shanghai Zhonggu Logistics.