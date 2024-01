Shanghai Zhonggu Logistics Aktie: Jetzt knallt es!

Die technische Analyse der Shanghai Zhonggu Logistics zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 10,15 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs 7,85 CNH beträgt. Dies führt zu einer Distanz von -22,66 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso beträgt der GD50 der letzten 50 Tage 8,88 CNH, was einen Abstand von -11,6 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger bei Shanghai Zhonggu Logistics in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten Wochen wurden überwiegend positive Themen in den Diskussionen erwähnt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzzes zeigt, dass sich die Stimmung für Shanghai Zhonggu Logistics in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso hat die Diskussionsstärke in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shanghai Zhonggu Logistics-Aktie zeigt, dass das Wertpapier sowohl auf Basis der letzten 7 Tage als auch der letzten 25 Handelstage als überkauft eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt die Analyse eine eher negative Einschätzung für die Shanghai Zhonggu Logistics-Aktie in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs, die Anleger-Stimmung, das Sentiment und den Buzz, sowie den Relative Strength Index.