Shanghai Zhonggu Logistics Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Shanghai Zhonggu Logistics liegt bei 20,37, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 37,07 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Gesamteinschätzung.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Informationen über das aktuelle Bild einer Aktie liefern. Bei Shanghai Zhonggu Logistics konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung der Stimmung verzeichnet werden, weshalb die Aktie mit "Gut" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Shanghai Zhonggu Logistics eingestellt waren. Es gab sechs positive und drei negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Zhonggu Logistics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,4 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 8,05 CNH liegt, was einer Abweichung von -14,36 Prozent entspricht und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 7,76 CNH, was einer Abweichung von +3,74 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shanghai Zhonggu Logistics-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.