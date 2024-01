Shanghai Zhixin Electric Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Aktienkurs von State Grid Yingda weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von -0,46 Prozent auf, was mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt die mittlere Rendite der vergangenen 12 Monate bei 1,78 Prozent, wobei State Grid Yingda mit 2,24 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf State Grid Yingda. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen hauptsächlich positiv, mit neun Tagen im grünen Bereich und keiner Aufzeichnung negativer Diskussionen. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen State Grid Yingda diskutiert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Allerdings ergaben statistische Auswertungen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf den Relative Strength Index wird die Aktie der State Grid Yingda als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 35,29, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, und der RSI25 liegt bei 53,57, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.