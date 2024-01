Shanghai Zhixin Electric Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung von Aktien. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von State Grid Yingda diskutiert, wobei vor allem überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um State Grid Yingda beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Studien, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung auf analytischer Ebene führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Industrie" hat die Aktie von State Grid Yingda im letzten Jahr eine Rendite von -0,46 Prozent erzielt, was 1,95 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 1,7 Prozent, wobei State Grid Yingda aktuell 2,16 Prozent darunter liegt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 5,23 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,76 CNH liegt, was einer Abweichung von -8,99 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Bezüglich des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist und daher als "Neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Schlecht"-Bewertung für State Grid Yingda.