Shanghai Zhixin Electric Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) normiert. Der State Grid Yingda-RSI liegt bei 54,55, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beträgt 60,42, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie von State Grid Yingda im letzten Jahr eine Rendite von -5,31 Prozent erzielt. Dies liegt 6,91 Prozent unter dem Durchschnitt von 1,6 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 1,72 Prozent, wobei State Grid Yingda aktuell 7,03 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der State Grid Yingda-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,23 CNH liegt, was 11,09 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 4,65 CNH ist. Basierend auf diesem Wert wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (4,83 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (-3,73 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie somit für die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme positiver Kommentare über State Grid Yingda in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt sich im grünen Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet wird. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass sie unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Gut"-Rating für die Aktie.