Shanghai Zhezhong Aktie: Was könnte passieren?

Die Shanghai Zhezhong notiert derzeit mit einem Kurs von 11,04 CNH etwa -1,87 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Aus dieser Entwicklung ergibt sich eine kurzfristige Einschätzung der Aktie als "Neutral". Für die vergangenen 200 Tage hingegen fällt die Einschätzung mit einer Distanz von -8,68 Prozent zum GD200 eher negativ aus und wird als "Schlecht" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale charttechnische Bewertung für die Aktie.

Bezogen auf fundamentale Kennzahlen zeigt sich ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13 für Shanghai Zhezhong. Im Vergleich mit anderen Unternehmen der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt dies im Durchschnitt und zeigt weder eine Über- noch Unterbewertung der Aktie. Die fundamentale Einschätzung für die Aktie fällt somit ebenfalls neutral aus.

Die Stimmung am Markt und in den sozialen Medien spielt ebenfalls eine Rolle bei der Beurteilung von Aktienkursen. Analysen zeigen, dass die Kommentare zu Shanghai Zhezhong überwiegend positiv sind und Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen haben. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Stimmung rund um die Aktie.

Die technische Analyse betrachtet zudem das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell wird die Shanghai Zhezhong mit einem RSI-Wert von 64,62 als weder überkauft noch -verkauft eingestuft. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert von 54, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI hindeutet.

Insgesamt ergibt sich somit für die Shanghai Zhezhong eine neutrale Einschätzung basierend auf der technischen, fundamentalen und Stimmungsanalyse.