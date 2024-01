Shanghai Zhezhong Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Shanghai Zhezhong-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,66 gehandelt, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" verzeichnet die Shanghai Zhezhong-Aktie eine Rendite von -15,34 Prozent, was mehr als 17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch die Rendite der "Elektrische Ausrüstung"-Branche von 1,73 Prozent wird deutlich unterschritten, was zu einem negativen Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Shanghai Zhezhong eine neutrale Bewertung, da weder überkauft noch überverkauft. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) weist eine Abweichung von -10,81 Prozent auf, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Shanghai Zhezhong-Aktie damit eine neutrale Bewertung sowohl auf fundamentaler als auch auf technischer Ebene.