Shanghai Zhezhong Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die aktuelle Stimmung der Anleger in den sozialen Medien gegenüber Shanghai Zhezhong ist grundsätzlich positiv. In den letzten 12 Tagen gab es hauptsächlich positive Diskussionen, während an zwei Tagen eine neutrale Einstellung herrschte. Es gab keine negativen Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Shanghai Zhezhong daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Zhezhong bei 12. Im Branchenvergleich mit Unternehmen aus der "Elektrische Ausrüstung" Branche zeigt sich, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Hinsichtlich der Aktienkursentwicklung erzielte die Aktie von Shanghai Zhezhong im letzten Jahr eine Rendite von -25,13 Prozent, was 8,28 Prozent unter dem Durchschnitt der "Industrie"-Sektoraktien liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die Aktie 6,95 Prozent unter diesem Wert. Daraus ergibt sich eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Shanghai Zhezhong-Aktie bei 11,73 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst bei 8,54 CNH liegt, was einem Abstand von -27,2 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da die Differenz -19,05 Prozent beträgt. Basierend auf beiden Zeiträumen lautet der Gesamtbefund daher "Schlecht".