GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Aktienkurs von Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine hat in den letzten 12 Monaten eine überdurchschnittliche Performance gezeigt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresrendite des Gesundheitspflege-Sektors liegt die Rendite der Aktie mit 11,05 Prozent mehr als 13 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0,25 Prozent erzielte, liegt die Rendite von Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine mit 10,81 Prozent deutlich höher. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine aktuell einen Wert von 33,31 CNH an, während der aktuelle Aktienkurs bei 29,9 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -10,24 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 29,37 CNH, was einen Abstand von +1,8 Prozent zur Aktie bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote der technischen Analyse als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 53, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 45,2) führt zu einer ähnlichen Einschätzung und ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen mehr als üblich erwähnt und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt spiegelt die Analyse der verschiedenen Aspekte wider, dass die Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine-Aktie in den verschiedenen Kategorien überwiegend als "Neutral" oder "Gut" bewertet wird.