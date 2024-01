Shanghai Zhenhua Heavy Industry Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die technische Analyse der Shanghai Zhenhua Heavy Industries-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 3,64 CNH liegt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 3,24 CNH, was einem Unterschied von -10,99 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Die Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts ergibt einen Wert von 3,35 CNH, was einem Unterschied von -3,28 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser kurzfristigen Analysebasis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Shanghai Zhenhua Heavy Industries-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,75 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Damit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Bild. Für die Shanghai Zhenhua Heavy Industries-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 54,55 und ein Wert für den RSI25 von 63,49. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung, da sie sich im neutralen Bereich zwischen 0 und 100 befinden.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Shanghai Zhenhua Heavy Industries im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,48 Prozentpunkte weniger als der durchschnittliche Wert in der Branche "Maschinen" ist. Dies führt zu einer Einstufung der Dividendenrendite als "Schlecht".

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Shanghai Zhenhua Heavy Industries-Aktie sowohl aus charttechnischer als auch aus fundamentaler Sicht eine "Neutral"-Bewertung erhält, während auch der Relative Strength-Index und die Dividendenrendite auf neutralem Niveau liegen.