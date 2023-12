Shanghai Zhenhua Heavy Industry Aktie: Das macht sprachlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Ageas":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI für Shanghai Zhenhua Heavy Industries auf 7- und 25-Tage-Basis, ergibt sich ein aktueller 7-Tage-RSI von 60 Punkten. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 64,62 an, dass Shanghai Zhenhua Heavy Industries weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was Einfluss auf Aktien haben kann. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Shanghai Zhenhua Heavy Industries eine starke Aktivität gemessen, was zu einer positiven Langzeitbewertung führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Zhenhua Heavy Industries liegt bei einem Wert von 28, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche auf ähnlichem Niveau liegt. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus fundamentaler Sicht.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) in Höhe von 3,69 CNH verläuft, während der Kurs der Aktie bei 3,25 CNH liegt, was einer Abweichung von -11,92 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 3,39 CNH, was einer Abweichung von -4,13 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Shanghai Zhenhua Heavy Industries in Bezug auf den RSI, das Sentiment und Buzz, die fundamentale Analyse und die technische Analyse als "Neutral" bewertet.