Shanghai Zhenhua Heavy Industry Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der Aktienkurs von Shanghai Zhenhua Heavy Industries verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,31 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -0,17 Prozent, was bedeutet, dass Shanghai Zhenhua Heavy Industries in diesem Branchenvergleich um -0,13 Prozent unterperformt hat. Der "Industrie"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -0,11 Prozent, und Shanghai Zhenhua Heavy Industries lag mit -0,19 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Insgesamt führt die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Nach der technischen Analyse ergibt sich für die Aktie von Shanghai Zhenhua Heavy Industries aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 3,67 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,22 CNH, was einem Unterschied von -12,26 Prozent entspricht. Daher wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 3,37 CNH liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,45 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Shanghai Zhenhua Heavy Industries für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Für die Shanghai Zhenhua Heavy Industries-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 78,57, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit eine "Schlecht"-Einstufung bedeutet. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 68, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt führt die RSI-Analyse zu einer "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich positive Meinungen zur Aktie von Shanghai Zhenhua Heavy Industries veröffentlicht. Allerdings zeigen weitere Studien, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, von denen es insgesamt acht gab. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Schlecht"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".