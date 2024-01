Shanghai Zhenhua Heavy Industry Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Shanghai Zhenhua Heavy Industries-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 3,64 CNH für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,24 CNH, was einem Unterschied von -10,99 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert und beträgt aktuell 3,35 CNH, was einem Unterschied von -3,28 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Shanghai Zhenhua Heavy Industries eingestellt waren. Es gab 13 Tage lang keine negative Diskussion, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung, obwohl die Optimierungsprogramme mehr Verkaufssignale als Kaufsignale berechnet haben.

Die Diskussionintensität im Internet in Bezug auf Shanghai Zhenhua Heavy Industries war langfristig betrachtet stark, und die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung. Daher wird dem Unternehmen ein insgesamt "Gut"-Rating für das langfristige Stimmungsbild zugeordnet.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Shanghai Zhenhua Heavy Industries-Aktie einen Wert für den RSI7 von 54,55 und einen Wert für den RSI25 von 63,49, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.