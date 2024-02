Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse der Shanghai Zhangjiang High-tech Park Development-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 18,27 CNH liegt. Dies liegt nahe am letzten Schlusskurs von 17,36 CNH (Unterschied -4,98 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (18,74 CNH) im Vergleich zum letzten Schlusskurs (-7,36 Prozent) ergibt sich jedoch eine schlechte Bewertung.

Die Anlegerstimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend neutral, mit sechs Tagen positiver und einem Tag negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch positive Themen, was zu einer guten Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen zeigen hingegen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer schlechten Bewertung dieses Kriteriums führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shanghai Zhangjiang High-tech Park Development liegt bei 45,07, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56 und wird ebenfalls als neutral bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer schlechten Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt guten Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Shanghai Zhangjiang High-tech Park Development-Aktie.