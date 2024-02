Shanghai Zendai Property Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Shanghai Zendai Property-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,01 HKD erreicht, was aktuell über dem letzten Schlusskurs von 0,011 HKD liegt, was einem positiven Unterschied von 10 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,01 HKD, was ebenfalls zu einem positiven Unterschied von 10 Prozent führt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shanghai Zendai Property-Aktie also ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Shanghai Zendai Property ist insgesamt neutral, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich eine kaum veränderte Stimmung für die Shanghai Zendai Property in den letzten Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeigt für die Shanghai Zendai Property einen überverkauften Wert von 0 für den 7-Tage-Zeitraum, was als "Gut" eingestuft wird. Bei Ausweitung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI daher eine Einstufung von "Gut".