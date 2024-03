Shanghai Yuyuan Tourist Super Bazar Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Spanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Shanghai Yuyuan Tourist Mart liegt bei 47,06, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Shanghai Yuyuan Tourist Mart derzeit bei 6,86 CNH verläuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 6,54 CNH aus dem Handel, was einem Abstand von -4,66 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 6,37 CNH angenommen, was einer Differenz von +2,67 Prozent entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume wird die Aktie insgesamt als neutral eingestuft.

Die Einschätzung des Sentiments und Buzz basiert auf der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren insgesamt positive Meinungen und Themen rund um die Shanghai Yuyuan Tourist Mart in den vergangenen Wochen. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein. Allerdings wurden auch drei Schlecht-Signale ermittelt, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Shanghai Yuyuan Tourist Mart bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.