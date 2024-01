Shanghai Yuyuan Tourist Super Bazar Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu den Gesamtbewegungen setzt. Der RSI der Shanghai Yuyuan Tourist Mart liegt bei 35,71, was auf eine neutrale Situation hinweist. Die RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI-Wert von 64, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit 12 Tagen, die von positiven Themen geprägt waren, und nur zwei Tagen, an denen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Shanghai Yuyuan Tourist Mart in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,6 Prozent, was eine Underperformance von -12,76 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Performance mit 19,04 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird ebenfalls positiv bewertet. Zusammengefasst erhält die Shanghai Yuyuan Tourist Mart daher eine positive Bewertung in diesem Bereich.