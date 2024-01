Shanghai Yuyuan Tourist Super Bazar Aktie: Reine Nervensache!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Der RSI des Shanghai Yuyuan Tourist Mart liegt bei 50, was eine neutrale Bewertung ergibt. Der RSI25 beträgt 62,75, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") verzeichnet Shanghai Yuyuan Tourist Mart eine Rendite von -13,95 Prozent, was mehr als 21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche weist eine mittlere Rendite von -0,12 Prozent in den vergangenen 12 Monaten auf, wobei Shanghai Yuyuan Tourist Mart mit 13,83 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei die Diskussion an 11 Tagen von positiven Themen geprägt war und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Anlegerkommunikation ebenfalls von positiven Themen über das Unternehmen Shanghai Yuyuan Tourist Mart geprägt. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten bei Shanghai Yuyuan Tourist Mart in den vergangenen vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Stufe führt.