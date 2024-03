Shanghai Yimin Commercial Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Shanghai Yimin Commerce hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,15 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche eine Outperformance von +14,24 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Shanghai Yimin Commerce um 11,17 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Shanghai Yimin Commerce beträgt aktuell 25 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als überverkauft eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Shanghai Yimin Commerce basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs als "Schlecht" bewertet. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 3,7 CNH, womit der Kurs der Aktie um -8,38 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz um Shanghai Yimin Commerce in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zu der Aktie deutet darauf hin, dass sie ungefähr gleich viel Aufmerksamkeit wie normal erhält, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie dadurch als "Neutral" eingestuft.