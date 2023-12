Die Shanghai Yaoji Playing Card-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die Shanghai Yaoji hat eine Dividendenrendite von 1,02 %, was 1,58 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 2,59 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Freizeitausrüstung & Produkte.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Shanghai Yaoji 30,26 CNH, während der aktuelle Kurs bei 21,32 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -29,54 % und zum GD50 -15,4 %. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shanghai Yaoji aktuell mit einem Wert von 83,8 als überkauft gilt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den RSI. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 63, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund des RSI als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Shanghai Yaoji in den letzten Wochen eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Faktoren mit einem "Schlecht" eingestuft.