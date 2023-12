Shanghai Yaoji Playing Card Aktie: Das macht richtig Spaß!

Shanghai Yaoji: Aktuelle Bewertungen und Stimmungen

Shanghai Yaoji hat in Bezug auf fundamentale Kriterien eine "Neutral"-Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 13,13, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Dividendenrendite beträgt 1,02 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,59 Prozent, und somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 29,98 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 28,1 CNH liegt, was einer Abweichung von -6,27 Prozent entspricht. Auf kurzfristigerer Basis (50 Handelstage) erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt liegt.

Die Anlegerstimmung zeigt sich überwiegend positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in den Diskussionen der letzten Wochen. Die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel werden als "Gut" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Shanghai Yaoji in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.