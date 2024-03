Shanghai Yaoji Playing Card Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie Anleger berichten. Sie diskutierten sieben Tage lang hauptsächlich positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen sprachen die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shanghai Yaoji. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Fundamentaldaten ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Für Shanghai Yaoji beträgt das aktuelle KGV 12. Im Vergleich dazu haben Unternehmen aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" im Durchschnitt ein KGV von 0. Eine Analyse ergibt, dass Shanghai Yaoji aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet ist. Die Redaktion bewertet die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass Shanghai Yaoji derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 28,9 CNH, während der Kurs der Aktie bei 25,85 CNH liegt, was einer Abweichung von -10,55 Prozent entspricht. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Über die vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 23,2 CNH, was einer Abweichung von +11,42 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" erscheinen lässt. Zusammenfassend ergibt sich daraus das Rating "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel in der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Shanghai Yaoji beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 50,8 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 35,06, dass Shanghai Yaoji weder überkauft noch überverkauft ist, und somit wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt wird Shanghai Yaoji daher in diesem Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.