Shanghai Yaoji Playing Card Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Betrachten wir nun Shanghai Yaoji anhand des RSI der letzten 7 Tage sowie des RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 26,73 Punkten, was darauf hinweist, dass die Shanghai Yaoji-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Shanghai Yaoji weder überkauft noch überverkauft ist und damit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Shanghai Yaoji eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat Shanghai Yaoji in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 90,55 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche im Durchschnitt nur um 6,57 Prozent, was einer Outperformance von +83,98 Prozent für Shanghai Yaoji entspricht. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Performance von Shanghai Yaoji mit 82,61 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Shanghai Yaoji besonders positiv diskutiert, wobei an 13 Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist Shanghai Yaoji mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,13 ein ähnliches Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) auf. Die Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" hat einen KGV-Wert von 0. Dies bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.