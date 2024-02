Shanghai Yaoji Playing Card Aktie: Interessante Aussichten?

In den vergangenen Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken hauptsächlich positiv. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen negative Themen dominierten. Allerdings konzentrierten sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Shanghai Yaoji. Aufgrund dessen hat die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividende weist Shanghai Yaoji derzeit eine Dividendenrendite von 1,07 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,76 % für "Freizeitausrüstung & Produkte". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende, mit einer Differenz von nur 1,69 Prozentpunkten.

Anhand der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich für die Shanghai Yaoji-Aktie ein Durchschnitt von 29,47 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 23,87 CNH, was einem Unterschied von -19 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 23,27 CNH liegt in ähnlicher Höhe (+2,58 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Shanghai Yaoji-Aktie beträgt derzeit 31, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI weder überkauft noch überverkauft (Wert: 43,35), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Shanghai Yaoji.