Shanghai Yaoji Playing Card Aktie: Da kann man verrückt werden!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Shanghai Yaoji beträgt das aktuelle KGV 13. Im Vergleich haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" im Durchschnitt ein KGV von 0. Damit ist Shanghai Yaoji aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse. Beim 7-Tage-RSI liegt die Shanghai Yaoji-Aktie momentan bei 51,89 Punkten, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Das gleiche gilt auch für den 25-Tage-RSI mit einem Wert von 46,29. Demzufolge erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Shanghai Yaoji mit einer Rendite von 90,55 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 5,74 Prozent. Auch in der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche liegt die Rendite von 84,81 Prozent weit über dem Branchendurchschnitt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite für Shanghai Yaoji beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,02 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert von 1,16 Prozent. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.