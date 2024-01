Shanghai Yaoji Playing Card Aktie: Bloß aufpassen!

Die Shanghai Yaoji-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Dabei wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 und 50 Handelstagen betrachtet. Der aktuelle gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Yaoji-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 30,3 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 22,22 CNH liegt, was einem Unterschied von -26,67 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (25,11 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (-11,51 Prozent), wodurch die Aktie erneut ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird die Shanghai Yaoji-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Des Weiteren wird die Dividendenrendite der Shanghai Yaoji-Aktie im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Freizeitausrüstung & Produkte betrachtet. Die Dividendenrendite auf Basis der aktuellen Kurse beträgt 1,02 %, was 1,55 Prozentpunkte weniger als die durchschnittliche Rendite der Branche (2,56 %) entspricht. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Ein weiteres Analyseinstrument ist der Relative Strength Index (RSI), der Kursbewegungen über die Zeit in Relation setzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Shanghai Yaoji-Aktie beträgt aktuell 75,04 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Überkauftheit noch -verkauftheit an, wodurch die Aktie in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating erhält.

Zuletzt wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens zu beurteilen. Das aktuelle KGV der Shanghai Yaoji-Aktie beträgt 13, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie somit weder unter- noch überbewertet und erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.