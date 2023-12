Shanghai Yanshi Enterprise Development wird immer uninteressanter …

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Shanghai Guijiu gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung geben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Aktie von Shanghai Guijiu wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität festgestellt, was zu der Einschätzung "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Shanghai Guijiu war ebenfalls positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für Shanghai Guijiu wurde der 7-Tage-RSI mit 87,39 Punkten bewertet, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu dem Rating "Schlecht" führt. Der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis ergab ebenfalls eine Überkauft-Situation (Wert: 79,19), wodurch auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird.

In Bezug auf die technische Analyse und den gleitenden Durchschnittskurs wird die Shanghai Guijiu derzeit insgesamt als "Schlecht" bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 24,58 CNH, während der Kurs der Aktie bei 17,47 CNH um -28,93 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 22,12 CNH, was einer Abweichung von -21,02 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus die Gesamtbewertung "Schlecht" für die Aktie von Shanghai Guijiu.

Shanghai Yanshi Enterprise Development kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Shanghai Yanshi Enterprise Development jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Shanghai Yanshi Enterprise Development-Analyse.

Shanghai Yanshi Enterprise Development: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...