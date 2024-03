Shanghai Yanshi Enterprise Development Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der Shanghai Guijiu-RSI liegt bei 34,84, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 steht bei 48,62, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Shanghai Guijiu derzeit bei 21,39 CNH, während der tatsächliche Kurs bei 13,43 CNH liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -37,21 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 14,4 CNH, was eine Distanz von -6,74 Prozent zur Aktie bedeutet. Auch hier ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, wo positive Auffälligkeiten registriert wurden. Daher wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Shanghai Guijiu in diesem Bereich daher ein "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Shanghai Guijiu wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen dominierten und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich überwiegend positive Themen, was zu einer heutigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Shanghai Guijiu insgesamt eine "Gut"-Bewertung.