Shanghai Yanshi Enterprise Development Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Shanghai Guijiu-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 23,98 CNH für den Schlusskurs aufgewiesen. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 16,47 CNH, was einem Unterschied von -31,32 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen ähnliche negative Trends, wobei der letzte Schlusskurs jeweils unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Daher erhält die Shanghai Guijiu-Aktie auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Shanghai Guijiu neutral diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen dreht sich die Diskussion jedoch vor allem um positive Themen, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Shanghai Guijiu liegt der RSI7 aktuell bei 72,95 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 76,83 eine Überkauftheit an und erhält ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Shanghai Guijiu in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die erhöhte Aktivität in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin, wodurch Shanghai Guijiu insgesamt mit einem "Gut" bewertet wird.