Shanghai Yanshi Enterprise Development Aktie: Jetzt knallt es!

Während der letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Shanghai Guijiu in den sozialen Medien festgestellt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine negative Tendenz, was dazu führt, dass die Redaktion dem Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung gibt. Die Häufigkeit der Beiträge zu Shanghai Guijiu liefert Hinweise darauf, dass das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating, insgesamt jedoch ein "Schlecht"-Rating.

In technischer Hinsicht ergibt die Analyse, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Guijiu-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 24,34 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 17,59 CNH liegt, was einer Abweichung von -27,73 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 21,68 CNH unter dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -18,87 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Shanghai Guijiu in neutraler Position ist. Der RSI7 liegt bei 60,49, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 75,87 liegt und somit eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den sozialen Medien zeigen sich die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Shanghai Guijiu eingestellt, mit acht positiven und vier negativen Tagen. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Shanghai Guijiu von der Redaktion daher ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.