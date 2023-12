Shanghai Yanhua Smartech Aktie: Was könnte passieren?

Die Shanghai Yanhua Smartech hat eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,01 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten. Der Relative Strength Index (RSI) der Shanghai Yanhua Smartech liegt bei 44,83, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 63, was ebenfalls als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verbessert, was zu einer positiven Bewertung in diesem Punkt führt. Darüber hinaus wurde das Unternehmen im letzten Monat intensiver diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die fundamentalen Kriterien weist die Shanghai Yanhua Smartech ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1491,82 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung, da es weder unterbewertet noch überbewertet ist.